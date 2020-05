Bill Kaulitz & Conchita Wurst: Zuckersüße Verkündung! Jetzt ist es raus

Da haben sich zwei gefunden! und lernten sich vergangenes Jahr bei den Dreharbeiten zu "Queen of Drags" kennen - und verstanden sich auf Anhieb. "Er hat einen unglaublich guten Style. Ich finde ihn absolut inspirierend, und obendrauf ist er noch so entzückend. Also der ist wie, ja, was soll ich sagen? Liebe auf den ersten Blick!", schwärmte Conchita bei "red!". Doch momentan sind die beiden voneinander getrennt…

Conchita Wurst: "Ich vermisse ihn!"

Am Samstag moderierte Conchita den "#Free ESC". Bekannte Künstler wie und Nico Santos traten für die verschiedenen Länder an. Die Punkte wurden von und Bekannten der Teilnehmer verkündet. Sogar Modelmama und Mann wurden aus Los Angeles zugeschaltet, um das Ranking aus Deutschland zu präsentieren. Doch Conchita hatte nur Augen für einen. "Ist Bill denn auch da?", hakte sie nach. Toms knappe Antwort: "Der ist nicht gekommen. Der ist zu Hause." Doch Conchita richtete trotzdem Grüße an ihn. "Ich vermisse ihn sehr!", gab sie zu. Wie süß!

Bill Kaulitz und Conchita Wurst arbeiten wieder zusammen

Doch das nächste Zusammentreffen von Bill und Conchita ist bereits in trockenen Tüchern. Gerade erst wurde bekannt gegeben, dass die beiden auch in der zweiten Staffel von "Queen of Drags" dabei sind. Aktuell sucht Sender nach geeigneten Kandidaten. Bis zum Start der Dreharbeiten wird es sicherlich nicht mehr lange dauern...

