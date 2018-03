Bill Kaulitz: So reagiert er auf die Knutsch-Fotos von Heidi und Tom!

Die Bilder schlugen ein wie eine Bombe! Heidi Klum und Tokio Hotel-Star Tom Kaulitz zeigten sich wild knutschend in der Öffentlichkeit. Wie es heißt, sollen die beiden eine Liaison miteinander führen. Kein Wunder, dass vor allem der Altersunterschied der beiden dabei Gesprächsthema Nummer eins ist. Während Heidi und ihren Ex-Vito Schnabel 13 Jahre trennten, sind es bei ihr und Tom ganze 16 Jahre. Für Heidi und Tom jedoch kein Grund ihre Liebe zu verheimlichen.

Doch was denkt Bill Kaulitz über die Bilder seines Zwillingsbruders und der Model-Mama?

Bill Kaulitz: Dieses Foto verschafft Klarheit!

Bill Kaulitz: Er ist glücklich!

Nachdem die Knutsch-Fotos von Heidi und Tom veröffentlich wurden, kannten ihre Fans kein anders Thema mehr. Viele fragten sich: "Seit wann geht das schon mit Heidi und Tom" sowie "Wann geben sie ein öffentliches Liebes-Statement ab?" Bis jetzt musste die Öffentlichkeit auf eine öffentliche Stellungnahme der beiden verzichten. Auch Bill gab noch kein Statement zu der Liaison seines Bruders ab. Allerdings zeigt ein aufgetauchter Schnappschuss, dass er sich für Tom und Heidi zu freuen scheint...

Bill Kaulitz: So reagiert er auf die Knutsch-Fotos

Auch wenn sich Bill zu den Knutsch-Fotos seines Bruders in Schweigen hüllt, spricht ein "Instagram"-Schnappschuss des Stars eine deutlichere Sprache: Zu sehen ist Bill, wie er strahlend in die Kamera lacht. Mehr Herzlichkeit geht nicht! Ob er bei dem Schnappschuss allerdings gerade in Gedanken bei Tom und Heidi ist, ist nicht bekannt.

Wir können jedoch schon jetzt gespannt sein, wann sich der Tokio Hotel-Star erstmals offiziell zu den Bildern äußert...