Bill Kaulitz: Dieses Bild bringt seine Fans zum Ausrasten

Tokio Hotel ist zurück in Deutschland! Frontmann Bill Kaulitz veröffentlichte jetzt einen Schnappschuss auf Instagram, der seine Fans in Ektase versetzte...

Vor 13 Jahren wurden mit ihrem Hit "Durch den Monsun" über Nacht zu Weltstars. Seitdem haben und Co. über 10 Millionen Platten verkauft - und sind damit eine der erfolgreichsten deutschen Bands aller Zeiten. In letzter Zeit sorgten die vier Magdeburger Jungs aber eher mit ihrem Privatleben als mit neuen Songs für Schlagzeilen. Ständig sah man die Kaulitz-Twins im Urlaub statt bei der Arbeit. Das soll sich jetzt ändern!

Neues Album nimmt Formen an

Bill postete jetzt auf seinem -Account ein Selfie von sich, Tom und Georg aus dem Tonstudio in Berlin. Dazu schrieb er: "Arbeiten gerade an der neuen 'Tokio Hotel'-Platte." Die Fans kriegten sich vor Freude gar nicht mehr ein. "Endlich geht's mal wieder um Musik", "Ich kann es kaum erwarten" und "Juhuuu! Ich habe euch so vermisst", lauteten nur einige der begeisterten Kommentare. Angeblich soll die neue Platte noch dieses Jahr auf den Markt kommen.

Heidi vermisst ihren Tom

Eine findet das straffe Programm von Tokio Hotel übrigens nicht so lustig: Modelmama . Während ihr Tom in Berlin an neuen Songs arbeitet, musste sie in Los Angeles bleiben. Erst kürzlich postete sie ein Knutschbild mit dem Kommentar: "Ich vermisse dich!" Und damit nicht genug! Bei "Ellen DeGeneres" plauderte sie aus, dass Tom "die Liebe ihres Lebens ist". Klingt fast so, als ob ihr Flug nach Deutschland schon gebucht ist...