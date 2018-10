Bill Kaulitz: Mysteriöses Foto hält Fans in Atem!

Was will uns Bill Kaulitz damit sagen? Auf seinem Instagram-Account postete der Tokio Hotel-Frontmann jetzt ein mysteriöses Bild...

Ob im Tonstudio, auf dem roten Teppich oder beim Gassi gehen mit seinem Welpen Stitch - lässt seine Fans regelmäßig an seinem Alltag auf teilhaben. Doch sein neuester Post verwirrte die Fans. Auf einem schwarzen Hintergrund ist in pinker Schrift "melancholic paradise" geschrieben. Eine Erklärung lieferte der Superstar nicht. "Neuer Song? Neues Album? Egal was es ist, klingt der Titel so verdammt gut", munkelte ein Fan. Ob er damit Recht hat?

Das neue Album steht in den Startlöchern

Gut möglich, dass Bill damit das neue Album von ankündigen will. Schließlich arbeiten die vier Magdeburger Jungs schon seit längerem an neuen Songs. Immer wieder teilte Bill Bilder aus dem Tonstudio. Angeblich soll die neue Platte noch dieses Jahr erscheinen. Ob sie damit auch an ihre letzten Erfolge anknüpfen können? Immerhin gehört Tokio Hotel mit 10 Millionen verkauften Platten zu den erfolgreichsten deutschen Bands aller Zeiten.

Bill Kaulitz: Süßes Kinderfoto mit Tom Kaulitz aufgetaucht!

Deutscher Song mit Nisse

Erst kürzlich sorgte Bill für Schlagzeilen, als er mit Musiker Nisse den Song "Vogel aus Gold" veröffentlichte - in seiner Muttersprache. "Mein Freund Nisse hat mich dazu gebracht, zum ersten Mal seit Jahren wieder auf Deutsch zu singen und es hat sich so gut angefühlt. Unser Song kam heute heraus und ist irre. Ich könnte mich nicht mehr für dich freuen", schrieb er stolz auf Instagram. Ob es auf der neuen Platte auch deutsche Songs geben wird? Es bleibt spannend...