Bill Kaulitz: Dieses Foto lüftet ein süßes Geheimnis!

Reddit this

Lange kann es nicht mehr dauern! Seit Wochen warten die Fans von Heidi Klum und Tom Kaulitz darauf, dass die beiden vor den Traualtar treten. Ein Foto von Bill Kaulizt zeigt jetzt, dass Bruder Tom nun zumindest schon seinen Junggesellenabschied feiert...

Bill Kaulitz: Bittere Enttäuschung! Unglaublich, was Bruder Tom getan hat

Bill Kaulitz und Tom Kaulitz feiern Junggesellenabschied

Via lässt die Junggesellen-Bombe platzen, indem er in seiner Story einen Schnappschuss aus einem Flugzeug teilt und kommentiert: "Junggesellenabschied, wir kommen." Dazu verlinkt er in dem Post seinen Zwillingsbruder ! Für seine Fans eine absolute Sensation. Schließlich kann die Klum-Kaulitz-Community die Hochzeit der beiden kaum abwarten. Doch wann wollen Heidi und Tom vor den Traualtar treten?

Wann ist die Hochzeit von Heidi und Tom?

Obwohl in der letzten Zeit immer wieder darüber spekuliert wurde, ob Tom Kaulitz und Heidi sich bereits das Jawort gegeben haben, verriet Bill erst kürzlich, dass eine Hochzeit der beiden noch ansteht. An welchem Tag sich die beiden jedoch genau das Jawort geben werden, ist nach wie vor nicht bekannt. Wir können also weiterhin gespannt sein und freuen uns schon jetzt auf die ersten Bilder.