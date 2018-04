Bill Kaulitz: Dieses Foto sorgt bei seinen Fans für Aufsehen!

Oh, là, là! Mit diesem Foto ist Bill die Aufmerksamkeit seiner Fans absolut sicher! Während aktuell sein Zwillingsbruder Tom mit seinen Knutsch-Fotos mit Topmodel Heidi Klum für reichlich Aufsehen sorgt, läuft ihm Bill mit diesem Schnappschuss definitiv den Rang ab...

Bill Kaulitz: Date mit dieser deutschen Blondine!

Bill Kaulitz: Erotischer Schnappschuss

Bei "Instagram" zeigt sich Bill Kaulitz gerne freizügig. Immer wieder überrascht er seine Fans mit neuen Bildern, die ihn nur spärlich bekleidet zeigen. So auch auf einem seiner neusten Post. Bill fotografiert sich -nur mit einem Slip bekleidet- und gewährt vollen Blick auf seine Tattoos, die den Körper des Tokio Hotel-Stars schmücken. Kein Wunder also, dass seine Fans bei diesem Anblick vollkommen aus dem Häuschen sind...

Bill Kaulitz: Seine Fans sind begeistert

Das Bills Fans hinter ihrem Idol stehen, kann regelmäßig in den Social-Media-Kanälen des Sängers verfolgt werden. Auch sein aktueller sexy-Post stößt bei seinen Followers auf positive Resonanz. So überschütten ihn seine treuen Anhänger mit einer Vielzahl von Komplimenten. "Bei der Aussicht fängt der Morgen gut an" sowie "Wie soll man bei so einem Bild heute Abend einschlafen? Love you", sind nur einige der Follower-Kommentare.