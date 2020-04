Bill Kaulitz: Dieses pikante Video sorgt für Aufruhr!

Reddit this

Seit Wochen sitzt wegen der Ausbreitung des Coronavirus zu Hause. Um sich die Zeit zu vertreiben, hat sich der -Frontmann einen Tik Tok-Account zugelegt. Erst kürzlich begeisterte er seine Fans mit einer Parodie von Elena Miras' Ausraster im "Sommerhaus der Stars". Doch mit dem aktuellsten Video hat er sich nochmal übertroffen…

Bill Kaulitz: Heiße Sex-Offensive!

Bill Kaulitz leiht sich Heidi Klums Beine

Bill liegt auf einer Liege - und singt den Song "Legs" von Lucian Piane. Im Hintergrund streckt eine Frau grazil ihre Beine in die Luft. "Nicht vergessen... Jeder Tag ist ein Bein-Tag", kommentiert der Musiker. Den Fans ist schnell klar, wer die Frau in dem Clip ist: Schwägerin ! "Ich liebe Heidis Beine", stellt beispielsweise "Queen of Drags"-Kandidatin Katy Bähm fest.

Haben sich die beiden etwa wirklich einen kleinen Scherz erlaubt? Oder hat sich die Bill die Beine einer anderen Dame geliehen? Das bleibt wohl vorerst sein Geheimnis...

