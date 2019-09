Bill Kaulitz: Dieses Video schockiert die Fans!

Reddit this

Was hat sich Bill Kaulitz nur dabei gedacht? Mit einem gruseligen Video schockt er jetzt seine Fans...

Ob Selfies, Konzert-Bilder oder süße Schnappschüsse mit seinem Hund Stitch - hält seine Fans auf seinem -Account immer auf dem Laufenden. Doch für seinen neuesten Post gab es nicht nur Komplimente...

Bill Kaulitz' Fans sind entsetzt

Der -Frontmann veröffentlichte einen kurzen Clip, in dem er verändert aussieht. Er trägt eine Art Maske, die Augäpfel sind weiß. "NETF**X and CHILL", schrieb er dazu. Die Fans waren von dem Anblick mehr als verstört. "Schrecklich, was stimmt denn mit dir nicht?", "Einzigartig ist eines, aber das ist weit entfernt davon. Einfach nur unvorteilhaft und gruselig" und "Du siehst aus wie ein Terminator", lauteten nur einige der entsetzten Kommentare. Zum Glück ist für Bills Make-Over nur ein Instagram-Filter verantwortlich.

Mit seinem nächsten Post hat er dafür wieder voll ins Schwarze getroffen. Der Sänger postete einen Schnappschuss mit Zwillingsbruder Tom - ohne Grusel-Maske. "Wenn einem die beste Geburtstagsparty des Lebens macht", kommentierte er.

