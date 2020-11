Bill Kaulitz: "Ein bisschen verliebt!" Was läuft mit dieser Promi-Blondine?

Die Chemie zwischen den beiden stimmte auf Anhieb. Im Laufe des Gesprächs plauderten sie offen über Bills Kindheit, seine Familienplanung und die Suche nach der großen Liebe. "Die Liebe meines Lebens habe ich noch nicht gefunden, aber ich weiß, was ich suche: Etwas leichtes. Etwas ohne Schmerz, ohne Leiden, es muss sich richtig anfühlen ohne Drama", erzählte Bill. Worte, die Janin sehr gut nachvollziehen konnte. "Ich könnte stundenlang mit die weiterquatschen. Du hast ganz tolle Antworten gegeben. Für mich bist du die moderne Männlichkeit!", schwärmte sie am Ende des Podcasts. "Ich gebe es ehrlich zu, wie es ist. Ich glaube, ich bin ein bisschen verliebt in Bill Kaulitz!" Ob sich die beiden in Zukunft nochmal für einen privaten Talk wiedersehen werden? Das wird die Zukunft zeigen...

