Bill Kaulitz: Eiskalt sitzengelassen an Silvester?

Huch, sowas kam bis her noch nie vor! Obwohl und sein Zwillingsbruder eigentlich als unzertrennlich gelten, zeigen die neusten Bilder der beiden nun, dass sie scheinbar getrennt voneinander Silvester feierten. Doch was ist der Grund dafür?

Tom & Bill feiern nicht zusammen

An Weihnachten ließen und Tom Kaulitz die Liebes-Bombe platzen. Heidi verkündete via " ", dass sie ihrem Herzmann das Verlobungs-Jawort gab. Auch für Bill ein wahrer Grund zur Freude. Durch einen "Repost" sprach der Tokio Hotel Star für seinen Bruder und Heidi seine Glückwünsche aus. Doch jetzt das Traurige. Obwohl nach so einem Ereignis die Familie eigentlich noch mehr zusammenwächst, scheinen Bill und Tom Silvester ohne einander gefeiert zu haben...

Warum feierten Bill und Tom getrennt voneinander?

Wie via "Instagram" deutlich wird, war Bill scheinbar an Silvester ohne Tom und Heidi unterwegs. Via "Instagram" teilte Heidi nämlich ein Video, in dem zu sehen ist, wie sie fröhlich mit Tom vor der Handykamera tanzt. Bill scheint sich währenddessen in Mexiko zu befinden, dies lässt jedenfalls ein Blick auf seinen "Instagram"-Account vermuten. Von trauter Familienzeit fehlt somit jede Spur. Was der Grund für die getrennten Silvester-Partys ist, ist nicht bekannt. Ist allerdings zu hoffen, dass nichts Ernstes dahinter steckt...