Bill Kaulitz: Emotionales Statement

Bill Kaulitz hat allen Grund zur Freude. Das Jahr 2017 hätte für den Tokio Hotel-Frontsänger nicht erfolgreicher laufen können. Neben einer neuen Modelinie feierte er auch musikalisch große Erfolge. Um seine tiefen Emotionen für 2017 mit seinen Fans zu teilen, postete der Star deshalb auf "Instagram" ein gefühlvolles Statement, mit dem er jetzt seine Followers begeistert.

Bill Kaulitz: Foto sorgt für Aufregung

Bill Kaulitz feierte 2017 große Erfolge

Das Jahr 2017 war für Bill Kaulitz definitiv ein absolutes Erfolgsjahr. Neben den musikalischen Erfolgen von Tokio Hotel, konnte Bill ebenfalls eine Modekollektion der Kult-Band etablieren. Bill fungierte dafür als Designer. Seine Fans hatten somit allen Grund zur Freude. Aber auch Bill scheint mit seinen erbrachten Leistungen zufrieden zu sein. So teilt er es jedenfalls seinen Followers auf "Instagram" mit.

Bill Kaulitz teilt seine Gefühle auf "Instagram" mit

Das Bill Kaulitz mit dem vergangenen Jahr definitiv zufrieden ist, wird durch seinen neusten "Instagram"-Post deutlich. So schreibt der Sänger: "Ein Rückblick auf dieses Jahr macht mich emotional, nostalgisch, glücklich und stolz." Seine Followers sind der gleichen Meinung. So kommentieren sie: "Danke Engel" sowie "Ich bin so stolz auf dich". Was Bill fürs nächste Jahr geplant hat, ist noch nicht bekannt. Wir können also schon gespannt sein.