Überraschende Worte von Bill Kaulitz! Wie der Tokio Hotel-Frontsänger nun berichtet, hat sich Tom Kaulitz in seiner Beziehung zu Heidi, in einigen Lebenspunkten massiv verändert...

Sie sind das Traumpaar schlecht hin! Egal wo und erscheinen, es wird immer wieder deutlich: Sie sind so verliebt, wie am ersten Tag! Die beiden scheinen sogar regelrecht füreinander gemacht zu sein. Doch nun die Überraschung! Wie Toms Zwillingsbruder Bill jetzt verrät, soll Tom in der Beziehung zu Heidi eine 180-Grad-Wandlung hingelegt haben...

Bill Kaulitz: Tom ist ein Spießer geworden!

Obwohl Tom Kaulitz in der Vergangenheit dafür bekannt war, dass er so schnell nichts anbrennen ließ, soll er sich in der Beziehung zu Heidi in einen waschechten Spießer verwandelt haben. So berichtet Bill gegenüber "red": "Man muss sagen, dass Tom total der Spießer geworden ist." Vor allem in Sachen Ernährung ist Tom ein echter Moralapostel geworden: "Tom achtet total auf seine Ernährung, der geht ins Gym, der geht früh ins Bett. Der geht nicht mehr so viel feiern." Bill erklärt weiter: "Ich bestelle eine Cola und Pommes und Tom ist dann so: 'Nee, ich nehme einen Salat und ein bisschen was Gesundes für Energie.'" Na das ist mal eine Überraschung! Und was sagt Tom dazu?

Tom nimmt's mit Humor

Auch wenn Bill seinen Zwillingsbruder mit den Spießer-Sticheleien ein wenig auf "die Schippe" nimmt, nimmt Tom die ganze Sache mit Humor. So fügt er hinzu: "Na, ab und zu mal was gesundes Essen muss mal sein." Er erklärt weiter: " Bei Heidi ist es ähnlich wie bei mir auch, man achtet einfach schon ein bisschen darauf. Bei uns zu Hause wird viel gekocht. Das heißt wir essen jeden Tag -mindestens einmal am Tag- frisch gekochtes Essen. Und ich glaube, das ist so der Key. Zusammen machen wir keinen Sport. Jeder für sich dann halt so wie er kann."

Ob sich die beiden schon jetzt in Form für die anstehende Hochzeit bringen, wollte Tom allerdings nicht verraten. Auch wann die beiden vor den Traualtar treten, ist nicht bekannt. Wir können also weiterhin gespannt sein…