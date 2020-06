Bill Kaulitz: Er lüftet das süße Geheimnis von Heidi und Tom!

Wie schön! Heute feiert ihren 47. Geburtstag! Doch während sich Heidi sonst gerne offenherzig bei Social Media zeigt und immer wieder Updates aus ihrem Alltag preisgibt, hält sie sich an ihrem großen Tag bedeckt. Nicht so Schwager ...

Bill Kaulitz lüftet das süße Geheimnis von Heidi und Tom

Wie Bill nun via berichtet, hat er sich zu dem Ehrentag von Heidi etwas ganz besonders überlegt. So postet er ein Bild von sich, Zwillingsbruder Tom und Schwägerin Heidi und kommentiert dazu: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Ich habe für meine Schwägerin einen Familienbrunch mit hausgemachtem Bienenstich und Pflaumenkuchen gemacht." Wie süß! Heidi, Tom und Bill feiern den Geburtstag der also auf ganz traditionelle Weise! Das so eine Nachricht von den treuen Fans der Familie nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Die Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Post deutlich wird, hat Bill damit bei seiner Community voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Du bist ein großartiger Schwager Bill, super lieb! Du bist ein Traummann" sowie "Was für eine bezaubernde Familie. Was für ein guter Schwager. Alles Gute zum Geburtstag Heidi!" Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht! Bleibt somit nur zu hoffen, dass Heidi in Tag in vollen Zügen genießt!

