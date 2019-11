Bill Kaulitz: Erschütternde Beichte! Traurig, was jetzt ans Licht kommt!

Huch, so offen kennen wir ja gar nicht! Eigentlich ist der Sänger dafür bekannt, dass er sich zu privaten Belangen weitestgehend bedeckt hält - bis jetzt!

Bill Kaulitz spricht über seine Kindheit

Wie Bill nun verrät, war seine Kindheit für ihn alles andere als leicht. Der Grund: Bill fühlte sich in seinem Heimatdorf Loitsche absolut fehl am Platz. So erklärt er im Podcast Fest & Flauschig von Jan Böhmermann: "Ich habe diesen Patriotismus nicht, den ganz viele haben mit der Schule, auf die sie gegangen sind oder wo sie aufwachsen. Ich kann ruhig zugeben, dass das nicht geil da ist." Oh je! Vor allem seiner und Toms Looks kamen damals bei den Bewohnern gar nicht gut an.

Bill und Tom fielen auf

"Wie wir auch aussahen, das war natürlich für die so wie Aliens. Tom hatte seine Dreadlocks, ich hatte schwarz gefärbte Haare", ergänzt Bill weiter. Vor knapp zehn Jahren entschlossen sich Bill und Tom dann dazu nach Los Angeles auszuwandern, wo sie bis heute leben. Ob uns Bill wohl in nächster Zeit mit noch mehr Kindheitsbeichten dieser Art überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein.

