Bill Kaulitz: Fiese Klatsche von Bruder Tom!

Am Wochenende fand die erste Fashion-Show von Bill Kauliz statt. Auf der durfte er zum ersten Mal sein Label "Magdeburg - Los Angeles" auf dem Runway präsentieren. Doch einer fehlte an dem großen Tag: Bruder Tom...

Bill Kaulitz: Schock-Unfall auf dem Laufsteg!

Tom schwänzte Fashion Show von Bill

Der turtelte lieber mit seiner Verlobten in Paris, statt seinen Zwillingsbruder zu unterstützen. Für Bill sicherlich ein Schlag ins Gesicht! Immer wieder betonen die beiden, was für ein enges Verhältnis sie haben. "Wir sind seelenverwandt. Wenn ich Bill anschaue, weiß ich sofort, was er denkt. Ich spüre, wenn er ein Problem hat", erklärte Tom mal in einem Interview mit "Bravo". Und auch Bill fügte hinzu: "Wir würden sogar füreinander sterben. Der Gedanke, dass einer von uns geht, ist unerträglich für uns. Wir können uns einfach nicht vorstellen, ohne den anderen zu sein." Doch dann kam Heidi – und seitdem ist alles anders…

Immerhin: Bandkollege Georg Listing saß bei Bills Fashion Show im Publikum, um seinen Kumpel anzufeuern. Lässt sich nur hoffen, dass Tom dann nächstes Mal auch wieder dabei ist...