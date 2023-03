Bill Kaulitz: "GNTM"-Eklat! "Unverschämtheit!"

Grund dafür ist eine Kandidatin, die beim Umstyling über seine Frisur lästert. "Ich war schockiert, als ich die Vorschau gesehen habe. Die hat ein Umstyling bekommen, fängt an zu heule und sagt: 'Oh mein Gott, ich sehe aus wie Bill Kaulitz!' Das fand ich ja eine Unverschämtheit", schimpft er in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". "Ich hoffe, dass Heidi die auf dem Stuhl rausgeschmissen hat. Nach dem Kommentar hätte ich gesagt: 'So, du kannst direkt gehen - wenn du nicht aussehen willst wie Bill Kaulitz!' Falls die im Finale noch drin ist, werde ich als Gastjuror kommen und dann schmeiße ich die sofort raus!"