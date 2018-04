Bill Kaulitz: Große Sorge - Musste er in die Notaufnahme?

Große Sorge um Bill Kaulitz! Der Tokio Hotel-Star postete ein Foto von dem Schild einer Notfallaufnahme. Ist ihm etwas schlimmes passiert?

Musste Bill Kaulitz in die Notaufnahme?

In seinen Stories postet sich Bill Kaulitz zunächst fröhlich beim Biertrinken. Doch nur wenige Posts später sehen die Fans das Schild einer Notfallaufnahme. Eine Erklärung gab es dazu bisher nicht. Klar, dass sich die Fans da große Sorgen machen. Ist Bill Kaulitz etwas passiert? Hat sich ein anderes Band-Mitglied verletzt?

Bill Kaulitz: Die Fans sind beunruhigt

Auf seiner Instagram-Seite bekommt Bill Kaulitz seit seiner Story zahlreiche Nachrichten. "Bist du ok, Bill?", "Was ist passiert?" und "Hab deine Story gesehen. Notfallaufnahme? Was ist los? Mach mir Sorgen", lassen sie ihr Idol wissen.

Hoffentlich meldet sich Bill Kaulitz bald zu Wort und klärt seine Fans endlich auf...