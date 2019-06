Bill Kaulitz: Haar-Hammer! Er überrascht mit neuer Frisur

Ob schwarz, oder platinblond: Im Laufe seiner Karriere überraschte -Frontmann schon mit zahlreichen neuen Looks. Nun ist der Sänger wieder zum Friseur gegangen.

Bill begeistert mit neuer Frisur

Bill veröffentlichte kürzlich ein Bild von sich aus Moskau. Er trägt ein weißes Hemd und eine schwarze Hose und guckt lasziv in die Kamera. Doch den Fans sticht etwas Anderes ins Auge: seine neue Frisur. Zuletzt trug er seine Haare platinblond, jetzt sind sie wieder deutlich dunkler geworden. "Das dunkle Haar ist so viel schöner", "Das sieht richtig sexy aus" und "Mit schwarzen Haaren bist du optisch einfach zum Niederknien", lauten nur einige der vielen Komplimente seiner Fans. Und auch seine Schwägerin in spe schließt sich den Lobeshymnen an. Sie kommentiert das Bild mit vier Flammen-Emojis.

Dass Bill gerne mit seinen Styles experimentiert, ist definitiv kein Geheimnis. Zu Beginn seiner Karriere fiel er durch seine schwarze Stachelfrisur, geschminkte Auge und dunkle Kleidung auf. " hat immer das untermalt, was ich gespürt habe. Wenn ich beispielsweise darauf zurückblicke, was ich früher angezogen habe und was ich toll fand – klar würde ich das jetzt nicht mehr anziehen", verriet er kürzlich im Interview mit "Vogue".