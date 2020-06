Bill Kaulitz: Haare ab! Er überrascht mit neuer Frisur

Zuletzt ließ Bill seine platinblonden Haare länger wachsen. Doch jetzt hat der Sänger kurzen Prozess gemacht – und seine Mähne beim Friseur wieder kürzen lassen. In seiner Instagram-Story zeigt er sich mit frisch geschnittener Kurzhaar-Frisur. Dem Blond ist er jedoch treu geblieben. Der neue Look steht dem Schwager von Heidi Klum wirklich ausgezeichnet! Doch es ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, wann Bill wieder mit einem Look überrascht…