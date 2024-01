Bill Kaulitz: Heftige Beleidigungen von Promis! Das geht zu weit

"Das habe ich mir angeguckt und wusste gar nicht, wie ich mich fühlen sollte. Irgendwo lacht man drüber, aber auf der anderen Seite hat mich das noch mal so richtig zurückkatapultiert. Das sind ja noch alles Leute, die aktuell in der Showbranche sind", sagt Bill traurig in der neuen Folge von "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". "Wenn ich mir das angucke, denke ich mir, ich habe eigentlich vergessen, wie es auch mal war. Wie krass die Leute unterwegs waren." Glücklicherweise haben sich die Zeiten geändert. Doch Narben haben solche Worte natürlich auch bei einem Mega-Star wir Bill Kaulitz hinterlassen.