Bill Kaulitz & Heidi Klum: Stinksauer! Mega-Ärger vor "Queen of Drags"-Start

Was haben sich Heidi Klum und Bill Kaulitz nur dabei gedacht? Ein Instagram-Post sorgt derzeit für Furore...

und ihre sein ein echtes Dreamteam! Sie verbringen nicht nur privat sehr viel Zeit miteinander, sondern sind auch beruflich miteinander verbandelt. Ab heute Abend sitzen sie gemeinsam in der Jury der neuen Show "Queen of Drags" (20:15 Uhr, ). Heidi und Bill rühren bereits seit Tagen fleißig auf die Werbetrommel. Doch ein Bild ist den Fans ein Dorn im Auge...

Dieses Bild sorgt für Ärger

Bill postete auf seinem Account einen Schnappschuss mit seiner Schwägerin und Hund Stitch vom Filmset. "Familie Kaulitz am Set", schrieb er dazu. Doch ein Detail gefällt den Fans überhaupt nicht. Bill hält in seiner linken Hand deutlich eine Zigarettenschachtel in der Hand. Sogar das Marken-Logo ist zu erkennen.

Für viele Follower ein absolutes No-go! "Geile Show, coole Leute, aber nimm die Kippen aus dem Bild", "Hör auf zu rauchen! Das ist nicht gut für dich" und "Werbung für Zigaretten, schämt euch", lauteten nur einige der vielen negativen Kommentare. Bleibt abzuwarten, ob sich Bill und Heidi die Kritik zu Herzen nehmen werden...

