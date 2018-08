Bill Kaulitz: Heiße Dusch-Fotos aufgetaucht!

Reddit this

Oh, là, là! Mit diesen Schnappschüssen sorgt jetzt für besonders viel Aufsehen! Obwohl der " "-Sänger eigentlich dafür bekannt ist, dass er seine Fans mit dem ein oder anderem pikanten Foto überrascht, schlagen zwei neue Dusch-Schnappschusse des nun alle Aufmerksamkeits-Rekorde...

Bill Kaulitz: Nackt-Foto aufgetaucht!

Bill Kaulitz: Sexy Schnappschüsse

Das sich Bill Kaulitz seinen Fans gerne mal ganz ungeniert zeigt, ist bekannt. Immer wieder postet der Sänger heiße Bilder von sich, die keine Wünsche offenlassen. Sei es nach dem Duschen oder im Bett, Bill bringt mit seinen Fotos die Phantasie seiner Fans ordentlich in Schwung! Zwei seiner neusten Post sorgen dabei jetzt jedoch für besonders viel Begeisterung. Der Grund: Bill zeigt sich seinen Fans unter der Dusche - hotness Faktor garantiert!

Bill Kaulitz: Heiße Dusch-Fotos

In seiner " "-Story teilt Bill nun zwei Bilder mit seinen Anhängern, die ihn unter einer Outdoor-Dusche am Strand von Ibiza zeigen. Seine Follower können dabei nicht nur einen Blick auf Bills Tattoos werden, sondern haben ebenfalls die Möglichkeit, den "Wow-Body" des Sängers zu bewundern. Ob uns Bill in seinem Urlaub mit noch mehr heißen Bildern dieser Art begeistern wird? Wir können gespannt sein...