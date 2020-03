Bill Kaulitz: Heiße Sex-Offensive!

Reddit this

Das Coronavirus sorgt derzeit weltweit für Aufsehen. Viele Menschen verbringen vermehrt Zeit in den eigenen vier Wänden, um das Infektionsrisiko zu verringern. hat eine Idee, wie man sich diese Zeit schöner gestalten kann!

Bill Kaulitz: Hiobsbotschaft für den Tokio Hotel-Sänger!

Bill geht in die Sex-Offensive

Auf postet der 30-Jährige ein Foto von sich, auf dem er sich die Hand in die Hose steckt. „Was wir alle machen sollten“, schreibt er dazu. Und er hat noch eine Idee: Auf dem Logo seines T-Shirts fassen sich zwei Männer gegenseitig in den Schritt. Darunter steht „Netflix and Chill“ – eine klare Andeutung auf Sex!

Für seine Sex-Offensive erntet Bill viel Beifall. Er weiß eben, wie er seinen Fans gute Laune machen kann!

