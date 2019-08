Bill Kaulitz: Heißer Dusch-Clip aufgetaucht!

zeigt seinen Fans gerne, was er hat. Regelmäßig postet er auf heiße Schnappschüsse von sich. Mit seinem aktuellsten Post hat er bei seinen Followern mal wieder voll ins Schwarze getroffen...

So sexy zeigt sich Bill Kaulitz auf Instagram

Der Sänger postete einen kurzen Clip, in dem er sich in Badehose abduscht. Lasziv streicht er sich durch die klitschnassen Haare, die Wassertropfen prasseln an seinem Rücken runter. "Es ist ein heißer !". schreibt Bill dazu. "Wer will mit mir campen gehen? Ich kann es kaum erwarten, vier ganze Tage mit euch zu verbringen." Mit dem sexy Clip will der Musiker auf das diesjährige "Sommercamp" von aufmerksam machen. Wie schon im letzten Jahr dürfen die Fans ihre Idole hautnah erleben.

Die Fans sind komplett aus dem Häuschen

Klar, dass Bills Video nicht lange unentdeckt bleibt. Unter dem Post häufen sich die Komplimente. "Nach diesem Video wollen alle mit dir unter die Dusche", "Oh damnnn" und "Du wirst verhaftet wegen sexy", lauten nur einige der begeisterten Kommentare.

