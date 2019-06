Bill Kaulitz: Heißes Nackt-Foto während Tournee aufgetaucht!

Was für ein heißes Foto, lieber ! Das der Star seinen Fans via Social Media gerne Einblicke in sein Privatleben liefert, ist definitiv nichts Neues. Sein jüngster Post sorgt nun allerdings für besonders viel Aufsehen! Der Grund: Bill zeigt sich vollkommen unbekleidet..

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Dieses Foto begeistert die Fans

Bill Kaulitz präsentiert sich nackt seinen Fans

Via lässt Bill Kaulitz nun die Nackt-Bombe platzen. Obwohl sich der -Star gerade auf großer Band-Tour befindet, hat er scheinbar genügend Zeit, um seine Fans mit ein paar heißen Bildern zu versorgen. So teilt der Sänger nun ein Foto, auf dem er sich vollkommen unbekleidet zeigt. Bill posiert dafür vor einem Spiegel im Bad und guckt erstaunt in die Kamera. Das so ein Bild von seinen Fans somit nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich...

Bills Fans sind begeistert

Wie unter dem Foto deutlich wird, sind seine Anhänger von dem Anblick des Sängers absolut begeistert. So kommentieren sie: "Es wird ganz schön heiß hier, OMG" sowie "Baby du bist einfach wundervoll." Ob uns Bill bei so viel positiver Resonanz in der nächsten Zeit mit noch mehr Bildern dieser Art versorgen wird? Wir können definitiv gespannt sein...