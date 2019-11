Wow! Was für emotionale Worte von Bill Kaulitz! In einer rührenden Beichte lässt der "Tokio Hotel"-Star seinen Gefühlen nun freien Lauf...

Huch! So offen kennen wir ja gar nicht! Obwohl sich der Sänger zu privaten Dingen eher bedeckt hält, plaudert er nun ganz unverblümt über das Thema Liebe und rührt seine Fans damit definitiv zu Tränen...

Bill Kaulitz glaubt an die Liebe

Via " " postet Bill nun ein Video, in dem er den neuen " "-Song "Chateau" ankündigt. Aber nicht nur die Tatsache, dass die Band eine neue Single herausbringt, sorgt bei seinen Anhängern für mächtig Aufsehen. In dem Video ist Bill nämlich zu sehen, wie er erklärt: "Ich glaube fest daran, dass wir auf der Welt sind, um zu Lieben." Ehrliche Worte, die definitiv unter die Haut gehen! Denn während sein Zwillingsbruder Tom in die große Liebe gefunden hat, geht Bill immer noch solo durchs Leben. Wie herzzerreißend! Doch zum Glück kann er sich auf die Unterstützung seiner treuen Fans verlassen...

Bills Fans sind für ihn da

Wie unter dem Post deutlich wird, hat Bill bei seiner Community damit voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Du hast absolut Recht! Man muss an die Liebe glauben" sowie "So wundervolle Worte!" Ob Bill wohl demnächst auch die große Liebe finden wird? Bei seinem Bruder Tom und Heidi ging es auf alle Fälle ganz schnell. So erklärt das Topmodel in dem Video: "Ich habe die große Liebe gefunden. Besser später als nie" und auch Tom schwärmt: "Als ich sie das erste Mal angeguckt hab, war es schon um mich passiert. Da habe ich mich schon so hingezogen gefühlt, dass man mir schon gar nicht mehr helfen konnte." Bleibt somit nur noch abzuwarten, wie es bei Bill weiter geht...

Hat Bill die große Liebe etwa schon gefunden und sie vor der Öffentlichkeit geheim gehalten?