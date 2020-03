Bill Kaulitz: Schock-Nachricht für den Tokio Hotel-Sänger!

Der Coronavirus versetzt momentan die ganze Welt in Aufruhr. Immer mehr Großveranstaltungen müssen wegen der Ansteckungsgefahr abgesagt werden. Jetzt sind auch auch und seine -Kollegen betroffen...

Bill Kaulitz und Co. müssen Konzerte absagen

Die geplanten Konzerte ihrer "Melanchonic Paradise"-Tour in Südamerika fallen komplett aus. Via teilt Bill die Hiobsbotschaft den Fans mit: "Hallo Leute, wir haben leider traurige Nachrichten für euch. Wir sind gerade am Flughafen und wollten eigentlich zu unserer nächsten Show nach Ecuador fliegen, aber wir haben gerade die Nachricht bekommen, dass wir unsere Tour nicht fortsetzen dürfen. Wir sind super traurig und am Boden zerstört. Wir wollten so gerne für euch spielen, aber uns sind die Hände gebunden. Wir sind genauso traurig wie ihr. Wir hatten bisher die beste Zeit während der Tour. "

Bill und Co. wollen so schnell wie möglich Ersatztermine finden. Doch jetzt ist ihnen vor allem eines wichtig: "Wir hoffen, dass ihr, eure Familien und eure Freunde alle gesund bleiben. Passt auf euch auf!" Lässt sich nur hoffen, dass die Corona-Krise wirklich bald in den Griff bekommen wird...

