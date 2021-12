Bill Kaulitz: Hochzeitshammer!

Wie Bill Kaulitz jetzt im "YouTube"-Interview mit Moderator Kai Pflaume berichtet, hat er eine ganz genaue Idee davon, wie er sich das Jawort geben möchte! So würde er am liebsten in einem schicken Hotel in der Natur heiraten. Er ist der Meinung: "Wo man nur mit seinen Allerliebsten ist." Wow! Ehrliche Worte, die ein ganz neues Licht auf Bill werfen! Doch damit nicht genug! Auch über die Hochzeit von Heidi und Tom findet Bill ein paar wundervolle Worte! Er ergänzt über das Spektakel, welches 2019 auf einer Yacht vor Capri stattfand: "Das war auch der schönste Tag in meinem Leben, glaube ich." Ob uns Bill in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...