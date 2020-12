Bill Kaulitz: Intimes Kuss-Bild mit einer Frau aufgetaucht!

Bill nimmt neben zahlreichen Promis wie Elyas M'Barek, Daniel Craig und Klaas Heufer-Umlauf an der Aktion "Los für Lesbos" teil. "Das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos ist vor drei Monaten abgebrannt. Alle haben es gesehen. Aber verbessert hat sich für die Geflüchteten an den Außengrenzen nichts", erklärt Initiator und Schauspieler Volker Bruch. Damit möglichst viel Geld zusammen kommt, hat Bill ein Bild aus seiner Privatsammlung rausgekramt, dass die Spender gewinnen können. Auf dem Schwarz-Weiß-Foto ist der Sänger mit einer unbekannten Frau in inniger Pose zu sehen. Die beiden schauen sich tief in die Augen, sind kurz davor sich zu küssen.