Bill Kaulitz: Jetzt lässt er die Baby-Bombe platzen!

Für die Familienplanung fehlt Bill jedoch noch die richtige Person an seiner Seite. Aktuell ist der Chartstürmer Single. "Die Liebe meines Lebens habe ich noch nicht gefunden, aber ich weiß, was ich suche: Etwas leichtes. Etwas ohne Schmerz, ohne Leiden, es muss sich richtig anfühlen ohne Drama", so Bill. Wir drücken die Daumen, dass er seinen Herzensmensch bald findet...

Vor kurzem ließ sich Bill seine Haare giftgrün färben! Die krasse Veränderung seht ihr im Video: