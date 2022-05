Bill Kaulitz: Jetzt macht er es offiziell

"Es kommt schon bald neue Musik", schreibt Bill Kaulitz nun zu einem seiner jüngsten "Instagram"-Posts! Wow! Was für Hammer-Nachrichten, die von seinen treuen Anhängern nicht lange unentdeckt bleiben! So kommentieren sie: "Ich kann es kaum erwarten! Ich bin schon so verliebt in den neuen Song! Das Snippet ist so vielversprechend", "Ich bin super gespannt was als nächstes kommt" sowie "Freu mich drauf". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Was sich Bill und "Tokio Hotel" wohl für ihre Community neues überlegt haben? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!