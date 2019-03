Bill Kaulitz: Jetzt packt er über Heidis und Toms Hochzeit aus!

Reddit this

Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche. Wann und wo findet die Hochzeit von Heidi Klum und Tom Kaulitz statt? Was wird Heidi tragen? Wer ist eingeladen?

Bill Kaulitz: "Es ist ein Mammut-Projekt"

Einer steht garantiert auf der Gästeliste stehen: Tom Zwillingsbruder . Der " "-Frontmann plauderte bereits kürzlich aus, dass er in die Rolle des Weddingplaners schlüpft. "Ich helfe ganz fleißig mit. Bei der Hochzeit soll alles perfekt sein. Im besten Fall heiratet man schließlich zum allerletzten Mal im Leben. Da soll es natürlich genauso werden, wie die beiden sich es wünschen", sagte er dem "OK!"-Magazin. "Wir haben einfach wahnsinnig viele Ideen. Tom und ich beenden ja gegenseitig unsere Sätze, deswegen haben wir einen ziemlich gleichen Geschmack. So eine Hochzeit ist ein Mammut-Projekt."

Das wird Bill Kaulitz bei der Hochzeit tragen

Jetzt verriet der 29-Jährige noch weitere Details. Im Interview mit "Stylebook" lüftete Bill das Geheimnis um sein Hochzeits-Outfit. "Ich werde mir wahrscheinlich extra was anfertigen lassen. Ich liebe hochgeschnittene Anzughosen, die bis über den Bauchnabel reichen und ein ganz weites Bein haben", erzählte er. Dazu will er ein Leinenhemd kombinieren. Hauptsache er stiehlt mit seinem coolen Look nicht Braut Heidi die Show...