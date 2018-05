Bill Kaulitz: Jetzt packt er über sein Liebesleben aus!

Huch, so offen äußert sich Tokio Hotel-Star Bill Kaulitz sonst nie zu seinem Liebesleben! Der 28-Jährige ist eigentlich dafür bekannt, dass er sich zu privaten Details eher bedeckt hält. Doch jetzt die Wende! Überraschenderweise lässt Bill aktuell, in einer seiner neusten Aussagen, tief in seine Gefühlswelt blicken. Doch warum? Ist vielleicht die Liaison von seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz mit Heidi Klum der Grund dafür, dass jetzt auch Bill sein Liebes-Schweigen bricht?

Tom Kaulitz & Heidi Klum: Tom spricht endlich Klartext!

Bill Kaulitz: Sein Liebes-Leben ist ein Geheimnis!

Das sich Bill Kaulitz zu seinem Liebesleben meist bedeck hält, ist den meisten Fans bekannt. Allerdings ist es dadurch auch kaum verwunderlich, dass jedes vermeintliche Liebes-Indiz aus Bills Leben der Grund dafür ist, dass bei seinen Anhängern heftige Gefühls-Spekulationen ins Bordeln geraten. Dabei wird immer wieder darüber gerätselt, ob der Tokio Hotel-Star wirklich seit etlichen Jahren solo unterwegs ist, oder ob es nicht doch einen Herzmenschen in seinem Leben gibt. Bill gab dazu nie ein Statement ab – bis jetzt!

Bill Kaulitz: Überraschende Beziehungs-Beichte

Auch wenn Bills Zwillingsbruder gerade mit Topmodel Heidi Klum auf Wolke sieben schwebt, scheint es in Bill Liebesleben –nach wie vor- weniger aufregend zu zugehen. Auf die Frage, ob Bill eine Beziehung hat, berichtet er gegenüber "red": Nein, habe ich nicht. (...) Nee, bei mir ist, bei mir gibt es keine Beziehung." Ehrliche Worte, die eine Liebes-Sensation in Bills Leben erneut ausschließen - leider! Ob uns der Star allerdings in der nächsten Zeit doch noch mit einem Herzmenschen überraschen wird? Wir sind gespannt...