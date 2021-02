Bill Kaulitz: Jetzt redet er über sein geheimes Doppelleben

"Ich liebe das vor allen Dingen in Berlin, weil man das super gut machen kann. Ich laufe dann wie so ein Creep durch Mitte und dann mit Kapuze auf, und dann gucke ich immer in die Wohnungen abends rein, weil ich das liebe, wenn die Leute ihre Sachen nicht zuziehen und das Licht anhaben. Und ich beobachte die dann so in ihrem normalen Leben und wie die so von der Arbeit kommen und dann zusammen essen oder in der Küche stehen oder keine Ahnung" verrät Bill nun gegenüber "ARD"-"Brisant". Er ergänzt: "Und ich träume mich dann immer so in diese Welten rein und überlege dann so, was die so arbeiten könnten und was die so machen. Und ich liebe das!" Ob Bill uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Infos dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein...