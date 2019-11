Bill Kaulitz: Jetzt schießt er knallhart gegen Barbara Schöneberger!

Was hat sich nur dabei gedacht? In einem Instagram-Video wetterte sie öffentlich gegen Männer, die sich schminken. "Also, jetzt mal ganz ehrlich, Freunde. Irgendwann ist auch mal Schluss! Männer dürfen gerne von mir aus lustige hochgekrempelte Hosen tragen und kurze Jackets, die überm Arsch enden, dann macht es, wenn Ihr wollt", meckerte sie. "Aber wenn ihr euch jetzt auch noch schminkt, ich finde, irgendwo ist auch mal ein Punkt. Männer sind Männer, Männer sollen irgendwie auch Männer bleiben." Prompt kassierte die Moderatorin für diese Aussagen einen heftigen Shitstorm. Jetzt schaltet sich auch noch ein...

Queen of Drags: Das sind die Kandidaten!

Fieser Seitenhieb gegen Barbara Schöneberger

Der -Frontmann wurde in den 2000ern mit seinen schwarz geschminkten Augen über Nacht zum Superstar. Ab dem 14. November sitzt er in der Jury von "Queen of Drags". Klar, dass Barbaras Aussagen überhaupt nicht gut bei ihm ankommen. In seiner schießt er scharf gegen die Blondine. Er veröffentlicht einen Trailer - und schreibt dazu: "Babara Schöneberger, du solltest dir das unbedingt anschauen und was dazu lernen!" Dazu setzte er den Hashtag #toleranz. Das hat gesessen!

Bill Kaulitz wettert gegen Barbara Schöneberger Foto: Instagram/ billkaulitz

Was Barbara wohl zu der Ansage von Bill sagt? Bisher meldete sie sich noch nicht zu Wort...

Ist Bill Kaulitz etwas frisch verliebt? Die ganze Geschichte erfahrt ihr im Video: