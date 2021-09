Bill Kaulitz: Jetzt soll es jeder wissen

Wie Bill Kaulitz jetzt offenbart, würde es ihn einfach überglücklich machen, wenn er auch mal als Schauspieler vor der Kamera stehen könnte. So berichtet er gegenüber "red": "Ich würde supergerne schauspielern. Das kann richtig in die Hose gehen, aber ich würde es schon gerne mal machen." Doch damit nicht genug! Neben der Schauspielerei hat Bill auch noch weitere Zukunftswünsche: " Ansonsten, ich hätte auch gerne noch einen Nachtclub, eigenen Wein, eigenen Tequila." Wow! Klingt nach jeder Menge Arbeit, die zukünftig auf Bill wartet, sollte er all diese Pläne in die Tat umsetzen! Welches Projekt Bill wohl zuerst angeht? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...