Bill Kaulitz: Jubel-News! DAMIT hätte niemand gerechnet

Tolle News für alle Fans von Bill Kaulitz! Der Sänger hat einen neuen Job an Land gezogen...

ist momentan dick im Geschäft. Gerade erst veröffentlichte er mit seiner Band den neuen Song "Melanchonic Paradise". Wenig später wurde bekannt, dass er Gastjuror bei "Germany's next Topmodel" wird. Doch damit nicht genug!

Bill Kaulitz wird Moderator

Wie gerade bekannt gab, wird Bill von den berichten. Neben Steven Gätjen, und Viviane Geppert darf dieses Jahr auch der Tokio Hotel-Frontmann am roten Teppich der Verleihung stehen.

Denn Bill ist ein echter -Experte. Seit neun Jahren lebt er mit Zwillingsbruder Tom in der Glitzermetropole. Außerdem kennt er sich extrem gut mit aus. Er hat nicht nur seine eigenes Label "Magdeburg - Los Angeles" gegründet, sondern stand schon für zahlreiche Star-Fotografen (u.a. für die Vogue) vor der Kamera. Wer, wenn nicht er, könnte besser die Red Carpet-Looks bewerten?

Wie sich Bill in seinem neuen Job schlägt, seht ihr am 24. Februar um 23:55 Uhr bei ProSieben. Dann berichten Bill und seine Kollegen live über die 91. Oscar-Verleihung aus dem Dolby Theater in Los Angeles.