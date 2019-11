Bill Kaulitz: Juhu! Jetzt macht er es endlich offiziell

' Fans kommen momentan aus dem Jubeln gar nicht mehr raus. Der Sänger sitzt ab dem 14. November in der Jury von "Queen of Drags". Außerdem kündigte er gerade an, dass seine Band 2020 in Lateinamerika auf Tour gehen wird. Doch damit nicht genug...

Bill Kaulitz macht eine sensationelle Ankündigung

Auch eine neue Single steht in den Startlöchern. Auf postet er das Song-Cover - und schreibt dazu: "Es ist soweit! Unsere dritte Single 'Chateau' von unserem neuen Album kommt am 15. November raus. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr es endlich hört. Seid ihr bereit?"

Klar, dass die Fans bei so einer Nachricht völlig aus dem Häuschen sind. "Jaaaa! Ich zähle schon die Tage", "Endliiiiiich" und "Ich bin sowas von ready", lauten nur einige der vielen begeisterten Kommentare.

Was Heidi Klum mit der neuen Single von Tokio Hotel zu tun hat

Übrigens ist der Song "Chateau" eine Liebeserklärung an . "Das hat Tom geschrieben, für ’ne ganz besondere Frau", erzählte Bill während ihrer "Melanchonic Paradise"-Tour. "Die Leute wollen beobachten. Lass sie uns berühren, lass sie sehen und wissen lassen, was Liebe ist", heißt es u.a. in dem emotionalen Text. Wenn das mal kein Mega-Hit wird...

