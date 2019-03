Bill Kaulitz: Knallhart abserviert! Das bricht ihm jetzt das Herz!

Reddit this

Seitdem und an Weihnachten vergangen Jahres ihre Verlobung bekannt gaben, schwebt Bill Kaulitz auf der absoluten Hochzeits-Wolke! Immer wieder berichtete Bill, wie sehr er mit der Hochzeitsplanung der beiden beschäftigt ist. Doch jetzt das Traurige...

Heidi Klum: Über DIESEN Red Carpet Look reden jetzt alle!

Bill Kaulitz: Eiskalt abserviert?

Das Bill und Tom Kaulitz absolut unzertrennlich sind, ist definitiv nicht Neues. Seit Jahren sind die beiden Zwillinge ein absolut eingespieltes Team. Das Bill deshalb auch eine ganz besondere Rolle bei der Hochzeit von Heidi und Tom spielt, ist selbstredend. Doch nun der Schock! Wie Heidi jetzt berichtet, hat sie scheinbar von ihrer Hochzeit mit Tom eine ganz andere Vorstellung...

Heidi spricht über ihre Hochzeit mit Tom

Obwohl Bill sicherlich gerne der Trauzeuge von Heidi und Tom gewesen wäre, berichtet das Topmodel nun gegenüber US-"InTouch": "Natürlich! Es ist praktisch mit vier Kindern - so habe ich schon zwei Brautjungfern und zwei Trauzeugen." Oh je! Armer Bill! Er scheint in Heidis Hochzeitsplanung nicht berücksichtigt zu sein. Verzagen muss Bill dennoch nicht, schließlich hat Tom ja auch noch ein Wörtchen mitzureden...