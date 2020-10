Bill Kaulitz: Komplett verändert! Er überrascht mit pinken Haaren

Aktuell ist Bill übrigens auf großer Promo-Tour in Deutschland. Und auch Zwillingsbruder Tom ist mittlerweile aus Amerika angereist. Am Mittwoch sind er, Ehefrau Heidi Klum und ihre Kids mit einem Privatjet in Berlin gelandet. Die nächsten Monate will die ganze Familie wegen der Dreharbeiten für "GNTM" dort bleiben. Dann kriegen wir den Klumlitz-Clan in nächster Zeit vermutlich öfters zu Gesicht...

