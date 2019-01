Bill Kaulitz: Krankheits-Drama im neuen Jahr!

Reddit this

Das hat sich bestimmt anders vorgestellt! Der " "-Frontmann ist mit Freunden zum Jahreswechsel ins sonnige Mexiko geflogen. Immer wieder postete er Selfies und Landschaftsbilder von seinem Trip auf . Doch kurz nach der großen Silvesterparty hat er sich eine dicke Grippe eingefangen.

Bill Kaulitz: Eiskalt sitzengelassen an Silvester?

Große Sorgen um Bill Kaulitz

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der 29-Jährige einen kurzen Clip, in dem eine dampfende Suppe zu sehen ist. Dazu schrieb er: "Das neue Jahr beginnt für mich krank. Zumindest bin ich in Mexiko."

Foto: Instagram/ billkaulitz

Seine Fans machen sich große Sorgen, schicken ihm zahlreiche Genesungswünsche. "Ich hoffe, dass du bald wieder gesund wirst" und "Frohes neues Jahr und gute Besserung", lauteten nur einige der aufmunternden Kommentare. Ein Fan verriet ihm sogar ein Geheimrezept gegen Grippe: "200 Gramm frischen Ingwer und eine Zitrone in einem Mixer pürieren und einen Löffel Honig dazu geben."

Bill ließ sich die Laune trotz Krankheit nicht verderben. Wenig später postete er bereits das nächste Selfie. „Du siehst sogar krank heiß aus“, stellte ein Fan erstaunt fest.