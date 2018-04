Huch, was ist denn mit Bill Kaulitz los? Alle Tokio Hotel-Fans stehen schon jetzt in den Starlöchern für das Konzert, dass die Erfolgsband in einige Tagen in Berlin geben wird. Wie Bill nun bei "Instagram" verkündete, würde er sich dafür schon jetzt in seiner alten Heimat Deutschland befinden. Klar, dass diese Nachricht nur bei seinen Anhängern für mächtig Aufsehen sorgt. Auch die Öffentlichkeit freut sich auf den Auftritt der Kult-Musiker.

Ein aufgetauchtes Foto von Bill könnte die anstehenden Ereignisse jetzt jedoch in den Schatten stellen. Der Grund: Bill zeigt sich absolut verändert...

Bill Kaulitz: Date mit dieser deutschen Blondine!

Bill Kaulitz & Tokio Hotel: Zurück in Deutschland

Auf seinem privaten "Instagram"-Account teilte Bill mit seinen Fans nun die frohe Botschaft, auf die schon alle so sehnsüchtig gewartet haben: Der Musiker und seine Band sind zurück in ihrer Heimat Deutschland. Verständlich, dass ihre Anhänger dadurch schon jetzt im absoluten Tokio Hotel-Fieber sind.

Allerdings sorgt momentan nicht nur die Rückkehr von Bill, Tom und Co. für jede Menge Aufsehen. Auch ein Foto von Bill bringt die Fan-Gespräche zum Brodeln...

Bill Kaulitz: Dieses Foto sorgt für Aufsehen

Bei "Instagram" teilt der Star nun ein Schnappschuss mit seinen Fans, welcher ihn mit einem komplett veränderten Haar-Look zeigt. Obwohl Bill für seine Experimentfreudigkeit bekannt ist, sorgt er mit diesem Post trotzdem für jede Menge Gesprächsstoff. Der Grund: Bill zeigt sich seinen Anhänger mit einer pinken Haarpracht! Dazu kommentiert er: "I believe in Love and nothing but Love" - California High. Das seine Fans von dem Anblick sichtlich begeistert sind, wir vor allem anhand der Komplimente unter dem Bild deutlich. So schreiben sie: "This hair colour is really nice" sowie "how cute lile a lolli the best one."

Mal sehen, ob Bill sich für seinen Auftritt in Berlin erneut für pink-Look entscheiden wird...