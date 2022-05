Bill Kaulitz: Liebes-Drama! Er wurde betrogen und hintergangen

In seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" plauderte er mit Bruder Tom Kaulitz über seine gute Menschenkenntnis. Er räumte jedoch ein, dass auch er schon getäuscht wurde: "Ich wurde eigentlich in all meinen Beziehungen betrogen. Es gibt eigentlich nicht eine Beziehung, in der ich nicht betrogen wurde. Ich wurde immer betrogen, ich wurde immer hintergangen."