Bill Kaulitz: Liebes-Geständnis von dieser Promi-Frau

Ob Bill Kaulitz (28) sich über dieses Liebes-Geständnis wohl freut? Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Star Anne Wünsche (26) verriet jetzt öffentlich, dass sie früher unsterblich in den "Tokio Hotel"-Sänger verknallt war.

"Noch vier Kilo": Anne Wünsche schiebt immer noch Figur-Frust

Anne Wünsche: "Verliebt war gar kein Ausdruck"

Auf ihrem Facebook-Profil postete die 26-Jährige ein Bild, das Bill in den ersten Jahren seiner Karriere zeigt. Darüber steht geschrieben: "Markiere jemanden, der damals total in Bill Kaulitz verliebt war!"

Anne Wünsches Kommentar: "Mein ganzes Kinderzimmer war voll mit Postern von Bill Kaulitz. ''VERLIEBT'' war gar kein Ausdruck - ich war SÜCHTIG !!!"

Anne Wünsche will Henning Merten heiraten

So Öffentlich gesteht der Ex-BTN-Star also, wie sehr sie Bill Kaulitz vergötterte. Was er davon hält, ist unklar. Einer könnte diese Liebes-Bekundung jedoch gar nicht gut finden: Wünsches Verlobter Henning Merten.

Anne Wünsche und ihr Verlobter Henning Facebook/Anne Wünsche

Auch, wenn die Hochzeit der beiden aus Zeitgründen kürzlich erst verschoben wurde, will das Paar sich so bald wie möglich das Ja-Wort geben. Wenn da jetzt mal bloß nicht Bill dazwischen kommt...