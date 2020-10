Bill Kaulitz: Liebes-Hammer in aller Öffentlichkeit!

Das Bill Kaulitz sein Leben gerne via Social Media mit seinen Fans teilt, ist definitiv nichts Neues. So postet der Sänger immer wieder Bilder von sich, die Einblicke in seinen privaten sowie beruflichen Alltag geben. Aktuell weilt Bill mit Bruder Tom und Schwägerin Heidi Klum in Berlin, wo sie für ihre neue Version von "Durch den Monsun" ordentlich die Werbetrommel rühren. Aber nicht nur mit der Song-Promotion sorgt Bill aktuell bei seinen Fans für ordentlich Aufsehen!