Bill Kaulitz: Liebes-Outing! Er bricht sein Schweigen

Eigentlich ist dafür bekannt, dass er sich mit privaten Details zu seinem Leben eher bedeckt hält. Doch jetzt die Überraschung! In einer ehrlichen Berichte spricht er nun Klartext und gibt gleichzeitig intime Einblicke in seine Gefühlswelt...

Bill Kaulitz: Bruder Tom Kaulitz schwebt im Liebes-Glück

Seit gut einem Jahr ist , der Zwillingsbruder von Bill, mit Topmodel liiert. Bei öffentlichen Auftritten sowie über "Social Media" zeigen Tom und Heidi immer wieder aufs Neue, wie glücklich die beiden miteinander sind. Auch Bill ist von der Beziehung und der Verlobung der beiden sichtlich gerührt. So verriet er gegenüber "Leute heute": "Das ist mein Zwillingsbruder. Wir sind ja ganz, ganz nah, ganz close. Wir verbringen jeden Tag zusammen, wir sind 24 Stunden eigentlich immer zusammen, und darum ist das ein geteiltes Glück sozusagen." Was für liebe Worte! Doch wie sieht es eigentlich in Bills Liebes-Leben aus?

Bill Kaulitz plaudert offen über seine Gefühle

Während Tom auf Wolke sieben schwebt, geht Bill immer noch solo durchs Leben. So beichtet er: "Bei mir gibt es keine neue Liebe, nein, leider nicht. Verdammt, ne? Endlich!" Der Arme! Für Bill jedoch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. So fügt er hinzu: "Irgendwann bin ich auch mal dran." Ob uns Bill in diesem Jahr wohl noch mit einer neuen Liebe überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...