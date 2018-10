Damit hätte absolut niemand gerechnet! Eigentlich ist dafür bekannt, dass er nur selten Einblicke in sein Gefühlsleben gibt. Umso verwunderlicher somit, dass er nun die Liebes-Bombe platzen lässt – und das auch noch ganz öffentlich.

Bill Kaulitz: Er hält sein Liebes-Leben privat

Schon seit Jahren wird immer wieder darüber spekuliert, ob Bill Kaulitz in festen Händen ist. Während sein Bruder seine Liebe mit größten Teils mit der Öffentlichkeit teilt, hält sich Bill mit seinen Gefühlen eher bedeckt. Verständlich, dass deshalb jeder Social Media-Post des von seinen Fans ganz genau unter die Lupe genommen wird, um eine eventuelle Liebschaft des -Stars zu entdecken - so auch jetzt.

Bill Kaulitz: Verstecktes Liebes-Outing?

Wie Bill nun in seiner " "-Story teilt, scheint er eine besondere Vorliebe für den Designer Hedi Slimane zu haben. So postet er ein Bild der aktuellen Show und kommentiert dies mit den Worten: "I love you Hedi Slimane." Dass es sich dabei allerdings um ein Liebes-Outing handelt, ist eher unwahrscheinlich. Vermutlich lobt Bill lediglich die Entwürfe des Designers. Schließlich ist der Tokio Hotel-Star auch für seine -Affinität bekannt. Ob uns Bill in der nächsten Zeit trotzdem noch mit einer Liebes-Beichte überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!