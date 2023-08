Bill Kaulitz: Liebeshammer! Am Flughafen ist es passiert

In seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erzählt Bill seinem Zwillingsbruder Tom von seinem nervigen Flug von Sizilien nach Berlin. Er musste alleine reisen und sich zwischen die ganzen Touristen in die Schlange am Check-In stellen. Es dauerte natürlich nicht lange, bis Bill von Fans erkannt wurde. Ständig musste der Sänger Fotos machen. "Einer hat angefangen… und dann erkennen dich alle", erinnert er sich. Doch dann machte er plötzlich Bekanntschaft mit einem 28-jährigen Backpacker aus Washington. "Da kam ein ganz entzückender Junge, der ein Gespräch mit mir angefangen hat. Dann hat er sich so neben mich gehockt und meinte: 'I love your Shirt.' Er hat das Gespräch anders angefangen und hat so getan, als hätte ihn das andere nicht beeindruckt."