Bill Kaulitz: Style-Sensation! Er hat wieder schwarze Haare und Smokey Eyes

Die Magdeburger Band ruft auf "Tik Tok" derzeit zur "Monsun Challenge" auf. "Wir wollen sehen, wie euer Look war 2005 vs. euer Look 2020. Wie sehr habt ihr euch verändert, seitdem 'Durch den Monsun' veröffentlicht wurde?", erklärt Bill. Natürlich lässt er es sich nicht nehmen, auch an der Aktion teilzunehmen. In einem Video zeigt sich der Popstar wieder mit schwarzer Perücke und dunkel geschminkten Augen.