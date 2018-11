Bill Kaulitz: MEGA-News! Darauf haben seine Fans so lange gewartet!

Alle Fans haben nun mächtig Grund zur Freude! Der Grund: Bill teilt nun eine Neuigkeit mit, auf die seine Fans schon soooo sehnsüchtig gewartet haben.

Bill Kaulitz macht es offiziell

Via "Instagram" lässt Bill nun die Bombe platzen und berichtet, wann ihn seine Fans wieder live auf einer Bühne sehen können. Er postet dazu ein Foto, auf dem die aktuellen Daten der kommenden " Melancholic Paradies"- Tour zu sehen sind. Das Auftakt-Konzert wird die Band am 26.04.2019 in Manchester geben. Das letzte Konzert findet am 20.06.2019 in Moskau statt. Was für seine Sensation! Das solch eine Nachricht von seinen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Die Fans von Bill sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Post von Bill deutlich wird, können seine Anhänger die kommende Tour schon jetzt kaum abwarten. So kommentieren sie: "Ich hoffe so sehr, dass ich mir euer All-in-one Ticket für Wien kaufen kann. Ich träume schon ewig euch zu sehen und zu treffen" sowie "Ich habe schon Karten". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum!